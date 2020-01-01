Митрофанов будет помогать Ломаченко в подготовке к бою с Лопесом
Украинец станет спарринг-партнером.
Украинский боксер Дмитрий Митрофанов примет участие в подготовке чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко к поединку против Теофимо Лопеса.
Митрофанов станет спарринг-партнером Ломаченко. Боксер отправится в тренировочный лагерь украинца, об этом сообщает Boxing Time.
Напомним, что бой Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом был запланирован на октябрь, но оказался под угрозой срыва. Американец назвал причину приостановки переговоров.
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