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Митрофанов будет помогать Ломаченко в подготовке к бою с Лопесом

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Украинец станет спарринг-партнером.
Дмитрий Митрофанов
Дмитрий Митрофанов
instagram.com/mitrofanow/

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов примет участие в подготовке чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко к поединку против Теофимо Лопеса.

Митрофанов станет спарринг-партнером Ломаченко. Боксер отправится в тренировочный лагерь украинца, об этом сообщает Boxing Time.

Напомним, что бой Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом был запланирован на октябрь, но оказался под угрозой срыва. Американец назвал причину приостановки переговоров. 

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Теги: Дмитрий Митрофанов, бокс, Василий Ломаченко
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