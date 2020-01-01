Уайт оценил шансы Усика на успех в хэвивейте

Боксер прогнозирует будущее украинцу.

Обязательный претендент на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) поделился мнением о будущем Александра Усика в хэвивейте.

Читай также: Уайт: Для Поветкина наш бой - это последний шанс

Британец в Instagram ответил подписчику на вопрос о том, сможет ли украинец выиграть титул в супертяжелом весе.

“Усик очень мобильный боксер. Он обладает боксерским образованием и техникой.

Я думаю, что он может выиграть титул, но ты никогда не знаешь, что произойдет“, - написал Уайт в сторис.

Ранее Красюк назвал месяц проведения боя Усик - Чисора.