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Уайт оценил шансы Усика на успех в хэвивейте

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Боксер прогнозирует будущее украинцу.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Обязательный претендент на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) поделился мнением о будущем Александра Усика в хэвивейте.

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Британец в Instagram ответил подписчику на вопрос о том, сможет ли украинец выиграть титул в супертяжелом весе.

“Усик очень мобильный боксер. Он обладает боксерским образованием и техникой.

Я думаю, что он может выиграть титул, но ты никогда не знаешь, что произойдет“, - написал Уайт в сторис.

Ранее Красюк назвал месяц проведения боя Усик - Чисора.

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Теги: Диллиан Уайт, бокс
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