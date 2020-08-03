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Лопес назвал причину возможного срыва боя против Ломаченко

Комментариев: 5
Американец хочет заработать.
Теофимио Лопес
Теофимио Лопес
instagram.com/teofimolopez/

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес подтвердил информацию о том, что его команда не может договориться об объединительном бое против чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко.

Лопес в Twitter опубликовал запись, в которой назвал причину приостановки переговоров. Все дело в том, что Top Rank не может удовлетворить финансовые запросы боксера.

“Вы сердитесь на меня, а я просто пытаюсь прокормить свою семью“, - написал Лопес.

Отметим, что Ломаченко продолжает готовиться к бою против Лопеса.

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Теги: Теофимио Лопес, Василий Ломаченко, бокс
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Комментариев (5)
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Вертел_кацапов  (аноним)  03.08.2020, 18:59
Оценка:  0
Вертел_кацапов
А сколько вони было? Что всех победит, всех переиграет. А по факту- крикливый петушок.
pусский  (аноним)  03.08.2020, 18:31
Оценка:  +1
pусский
Жадный мелкий пиздюк, блять!
гость  (аноним)  03.08.2020, 18:09
Оценка:  0
гость
Что же они у тебе такое жрут?
Жеральд    03.08.2020, 18:05
Оценка:  +2
Жеральд
хватит на 100 лет,для 10 человек...1 000 000 долларов
Жеральд    03.08.2020, 18:04
Оценка:  +1
Жеральд
это как нужно кушать,чтобы 1 000 000 долларов было мало?
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