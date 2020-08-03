Лопес назвал причину возможного срыва боя против Ломаченко
Американец хочет заработать.
Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес подтвердил информацию о том, что его команда не может договориться об объединительном бое против чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко.
Лопес в Twitter опубликовал запись, в которой назвал причину приостановки переговоров. Все дело в том, что Top Rank не может удовлетворить финансовые запросы боксера.
How you mad at me and I’m just tryna feed my family..— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 1, 2020
“Вы сердитесь на меня, а я просто пытаюсь прокормить свою семью“, - написал Лопес.
Отметим, что Ломаченко продолжает готовиться к бою против Лопеса.
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