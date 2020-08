Лопес назвал причину возможного срыва боя против Ломаченко

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес подтвердил информацию о том, что его команда не может договориться об объединительном бое против чемпиона WBA, WBO и WBC Franchise Василия Ломаченко.

Лопес в Twitter опубликовал запись, в которой назвал причину приостановки переговоров. Все дело в том, что Top Rank не может удовлетворить финансовые запросы боксера.

How you mad at me and I’m just tryna feed my family..