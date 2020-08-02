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Уайт: Для Поветкина наш бой - это последний шанс

Комментариев: 3
Боксер похвалил россиянина.
Диллиан Уайт и Александр Поветкин
Диллиан Уайт и Александр Поветкин
Boxing Scene

Обязательный претендент на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) поделился ожиданиями от поединка против Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО).

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“Я ожидаю лучшую версию Поветкина за все последние годы, ведь это его последний шанс. Если он проиграет, куда ему двигаться дальше? Проигрывать более молодым боксерам? Попробовать снова вернуться в топ?

Он все понимает, что стоит на кону в нашем поединке. Если он меня победит, то в следующем бою будет драться за титул. 

Я уверен, что продолжал готовиться к нашему бою во время карантина. В России он - крупная звезда, чтобы иметь дома спортзал или доступ к спортивному оборудованию.

Русские вообще суровые ребята, они могут пойти в горы и тренироваться там - с бревнами, палками и всем, что сумеют найти“, - приводит слова Уайта Boxing Scene.

Ранее стало известно, когда состоится бой Уайт - Поветкин.

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Теги: Диллиан Уайт, бокс
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Комментариев (3)
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vladimir30kh    03.08.2020, 01:42
Оценка:  +2
vladimir30kh
Пипетка стал чемпионом благодаря афере ху.йла с липовым поясом. Который сделали специально и разыграли между пипеткой и Чагаевым. В любом случае чемпион кацап. Но сохранить липовый пояс даже мельдоний с остарином не помогли
Вертел_кацапов  (аноним)  02.08.2020, 23:45
Оценка:  0
Вертел_кацапов
Нигер пытается хоть как то выставить Котлеткина соперником.
гость  (аноним)  02.08.2020, 22:28
Оценка:  0
гость
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