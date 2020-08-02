Уайт: Для Поветкина наш бой - это последний шанс

Боксер похвалил россиянина.

Обязательный претендент на пояс чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Диллиан Уайт (26-1, 18 КО) поделился ожиданиями от поединка против Александра Поветкина (35-2-1, 24 КО).

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“Я ожидаю лучшую версию Поветкина за все последние годы, ведь это его последний шанс. Если он проиграет, куда ему двигаться дальше? Проигрывать более молодым боксерам? Попробовать снова вернуться в топ?

Он все понимает, что стоит на кону в нашем поединке. Если он меня победит, то в следующем бою будет драться за титул.

Я уверен, что продолжал готовиться к нашему бою во время карантина. В России он - крупная звезда, чтобы иметь дома спортзал или доступ к спортивному оборудованию.

Русские вообще суровые ребята, они могут пойти в горы и тренироваться там - с бревнами, палками и всем, что сумеют найти“, - приводит слова Уайта Boxing Scene.

Ранее стало известно, когда состоится бой Уайт - Поветкин.