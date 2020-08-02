Деревянченко назвал ТОП-4 лучших средневесов

Украинец выходил на ринг с одним из них.

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Сергей Деревянченко назвал четверку лучших боксеров своего веса.

“Я считаю, что лучшие боксеры в среднем весе - Канело, Геннадий Головкин, Деметриус Андраде и Джермелл Чарло. Это топовые бойцы. В нашем весе выступают мощные парни, но мне это только на пользу“.

Украинец также высказался о своем следующем сопернике Джермелле Чарло.

“Для меня неважно, будет ли бой с Чарло главным или со-главным событием боксерского шоу. Это будет прекрасный поединок“, - заявил Сергей в интервью Boxing News.

Ранее стали известны дата и место чемпионского боя Деревянченко - Чарло.