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Деревянченко назвал ТОП-4 лучших средневесов

Комментариев: 2
Украинец выходил на ринг с одним из них.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
DAZN

Претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе Сергей Деревянченко назвал четверку лучших боксеров своего веса.

“Я считаю, что лучшие боксеры в среднем весе - Канело, Геннадий Головкин, Деметриус Андраде и Джермелл Чарло. Это топовые бойцы. В нашем весе выступают мощные парни, но мне это только на пользу“.

Украинец также высказался о своем следующем сопернике Джермелле Чарло.

“Для меня неважно, будет ли бой с Чарло главным или со-главным событием боксерского шоу. Это будет прекрасный поединок“, - заявил Сергей в интервью Boxing News.

Ранее стали известны дата и место чемпионского боя Деревянченко - Чарло.

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Теги: Сергей Деревянченко, бокс
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  02.08.2020, 19:52
Оценка:  0
гость
Деревянченко лох!
птицелов    03.08.2020, 08:53
Оценка:  +6
птицелов
написал про него лох!))))
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