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Красюк назвал месяц проведения боя Усик - Чисора

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Вероятнее всего, поединок состоится в Лондоне.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Александр Красюк, руководитель промоутерской компании K2 Promotions, сообщил, когда планируется провести бой украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) и британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО).

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“Секрет раскрывать не буду, но это будет октябрь месяц. Скорее всего, Лондон. Дело в том, что с 1 августа правительство разрешает проводить мероприятия со зрителями. Не со 100% посещаемостью, но уже есть.

А с 1 октября уже введут разрешения на полноценные мероприятия. Сейчас Matchroom разрешили провести эксперимент - организовать чемпионат по снукеру, если я не ошибаюсь.

Если этот эксперимент окажется успешным, в октябре уже будут события с массовой посещаемостью“, - рассказал Красюк.

Ранее Александ Усик заявил, что поединок против Чисоры должен пройти со зрителями.

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Красюк, Дерек Чисора
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Источник: ua.tribuna.com

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  01.08.2020, 21:09
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