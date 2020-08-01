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Долизде: Компания Усика - важный толчок для всего украинского бокса

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Боец UFC высказался по поводу промоутерской компании украинского боксера.
Роман Долидзе (слева)
Роман Долидзе (слева)
Getty Images

Известный боец UFC Роман Долидзе поделился своими мыслями об открытии украинским боксером Александром Усиком собственной промоутерской компании.

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"Это великолепная идея, особенно в такое время, когда все застыло. Такой старт будет важным толчком для всего украинского бокса. Поздравляю его с этим, ждем продолжения", - сказал Долидзе во время первого боксерского шоу Усика.

Также Роман высказался о проведении поединков без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

"Последний мой бой был без зрителей, но я этого не почувствовал, не знаю чем это вызвано. Я думаю, что так более атмосферно, правильно. Но не хватало заряда публики", - отметил боец.

Напомним, на нашем сайте доступна видео онлайн-трансляция первого боксерского шоу промоутерской компании Усика.

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Теги: бокс, Александр Усик, Роман Долидзе
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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  01.08.2020, 20:02
Оценка:  0
русский
Россия лениво перданула на майданутых, большего они не заслуживают!
гость  (аноним)  01.08.2020, 19:50
Оценка:  0
гость
РОМА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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