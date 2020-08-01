Долизде: Компания Усика - важный толчок для всего украинского бокса
Известный боец UFC Роман Долидзе поделился своими мыслями об открытии украинским боксером Александром Усиком собственной промоутерской компании.
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"Это великолепная идея, особенно в такое время, когда все застыло. Такой старт будет важным толчком для всего украинского бокса. Поздравляю его с этим, ждем продолжения", - сказал Долидзе во время первого боксерского шоу Усика.
Также Роман высказался о проведении поединков без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.
"Последний мой бой был без зрителей, но я этого не почувствовал, не знаю чем это вызвано. Я думаю, что так более атмосферно, правильно. Но не хватало заряда публики", - отметил боец.
Напомним, на нашем сайте доступна видео онлайн-трансляция первого боксерского шоу промоутерской компании Усика.
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