Долизде: Компания Усика - важный толчок для всего украинского бокса

Боец UFC высказался по поводу промоутерской компании украинского боксера.

Известный боец UFC Роман Долидзе поделился своими мыслями об открытии украинским боксером Александром Усиком собственной промоутерской компании.

Читай также: Долидзе уничтожил россиянина на UFC Fight Night 172

"Это великолепная идея, особенно в такое время, когда все застыло. Такой старт будет важным толчком для всего украинского бокса. Поздравляю его с этим, ждем продолжения", - сказал Долидзе во время первого боксерского шоу Усика.

Также Роман высказался о проведении поединков без зрителей из-за ситуации с коронавирусом.

"Последний мой бой был без зрителей, но я этого не почувствовал, не знаю чем это вызвано. Я думаю, что так более атмосферно, правильно. Но не хватало заряда публики", - отметил боец.

Напомним, на нашем сайте доступна видео онлайн-трансляция первого боксерского шоу промоутерской компании Усика.