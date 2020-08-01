Первое шоу промоутерской компании Усика: видео онлайн-трансляция боев

Промоутерская компания украинского боксера проводит свое первое шоу.

Первое шоу промоутерской компании Усика: онлайн-трансляция боев instagram.com/usyk17.promotion/

Известный украинский боксер Александр Усик создал собственную промоутерскую компанию Usyk17 Promotion, которая проводит свое первое шоу под названием Big Boxing Night.

Вечер бокса проводится в пригороде Киева сегодня, 1 августа.

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Ранее сообщалось, что Александр Усик опубликовал видео с танцами после заявления об отказе от соцсетей.