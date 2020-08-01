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Первое шоу промоутерской компании Усика: видео онлайн-трансляция боев

Комментариев: 3
Промоутерская компания украинского боксера проводит свое первое шоу.

Первое шоу промоутерской компании Усика: онлайн-трансляция боев
Первое шоу промоутерской компании Усика: онлайн-трансляция боев
instagram.com/usyk17.promotion/

Известный украинский боксер Александр Усик создал собственную промоутерскую компанию Usyk17 Promotion, которая проводит свое первое шоу под названием Big Boxing Night.

Вечер бокса проводится в пригороде Киева сегодня, 1 августа.

Следите за поединка в онлайн-трансляции на нашем сайте:

Ранее сообщалось, что Александр Усик опубликовал видео с танцами после заявления об отказе от соцсетей.

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Теги: бокс, Александр Усик, видео, онлайн-трансляция
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  01.08.2020, 20:06
Оценка:  0
pусский
Вот и Выхрист своего разделал, остались Иванов и Митрофанов!
pусский  (аноним)  01.08.2020, 19:07
Оценка:  -1
pусский
А что? Петросян и Кутин своих раздраконили, а Сиренко, Захожий и Выхрист стопроцентные фавориты! Чтобы всем майданутым хорошо усралось перед сном, гы-гы-гы!
Путин-Xyйло    01.08.2020, 19:24
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Купи себе памперс!
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