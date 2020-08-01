Первое шоу промоутерской компании Усика: видео онлайн-трансляция боев
Промоутерская компания украинского боксера проводит свое первое шоу.
Известный украинский боксер Александр Усик создал собственную промоутерскую компанию Usyk17 Promotion, которая проводит свое первое шоу под названием Big Boxing Night.
Вечер бокса проводится в пригороде Киева сегодня, 1 августа.
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Ранее сообщалось, что Александр Усик опубликовал видео с танцами после заявления об отказе от соцсетей.
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