Чисора резко отреагировал на танцы Усика, показав ему средний палец
Британец грубо ответил своему будущему сопернику.
Супертяжеловес Дерек Чисора грубо ответил Александру Усику, который опубликовал видеоролик с танцами. Так украинец проводит время после тренировок в рамках подготовки к бою с британцем.
Дерек прокомментировал видео своей фотографией, на которой он показывает средний палец.
July 28, 2020
Напомним, бой Усик - Чисора был запланирован на май, но его перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.
Полная версия правил
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Тоже, проделывали м0ск0витские еблоиды, приехавшие в Одессу из Приднестровья, но там одесситы их пожгли нах