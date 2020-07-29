Чисора резко отреагировал на танцы Усика, показав ему средний палец

Британец грубо ответил своему будущему сопернику.

Супертяжеловес Дерек Чисора грубо ответил Александру Усику, который опубликовал видеоролик с танцами. Так украинец проводит время после тренировок в рамках подготовки к бою с британцем.

Дерек прокомментировал видео своей фотографией, на которой он показывает средний палец.

Напомним, бой Усик - Чисора был запланирован на май, но его перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.