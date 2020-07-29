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Чисора резко отреагировал на танцы Усика, показав ему средний палец

Комментариев: 3
Британец грубо ответил своему будущему сопернику.
Дерек Чисора
Дерек Чисора
Getty Images

Супертяжеловес Дерек Чисора грубо ответил Александру Усику, который опубликовал видеоролик с танцами. Так украинец проводит время после тренировок в рамках подготовки к бою с британцем.

Дерек прокомментировал видео своей фотографией, на которой он показывает средний палец.

Напомним, бой Усик - Чисора был запланирован на май, но его перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.

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Теги: бокс, Александр Усик, Дерек Чисора
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.07.2020, 18:54
Оценка:  0
гость
ПЛОХОМУ ТАНЦОРУ...)
гость  (аноним)  29.07.2020, 18:53
Оценка:  0
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  29.07.2020, 18:52
Оценка:  0
гость
Из Беларуси сообщили, что повязали м0ск0витскую падаль, в кол-ве 30 челов, которые приехали к выборам, устанавливать рюцькай мир, камни с неба, дедываевале. Крым-2.
Тоже, проделывали м0ск0витские еблоиды, приехавшие в Одессу из Приднестровья, но там одесситы их пожгли нах
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