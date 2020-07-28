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Усик опубликовал видео с танцами после заявления об отказе от соцсетей

Комментариев: 2
Украинский боксер нарушил молчание.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает готовится к поединку против британца Дерека Чисоры.

Александр опубликовал видеоролик, где он танцует в тренажерном зале после изнурительной тренировки.

“Танцую, тренируюсь и жду боя с Дереком Чисорой“, - написал украинец на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dance, exercise and look forward to the fight with Derek 🥊

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее Александр Усик заявил, что отказывается от использования социальных сетей.

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Теги: бокс, Александр Усик
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.07.2020, 18:20
Оценка:  0
гость
Из Беларуси сообщили, что повязали м0ск0витскую падаль, в кол-ве 30 челов, которые приехали к выборам, устанавливать рюцькай мир, камни с неба, дедываевале. Крым-2.
Тоже, проделывали м0ск0витские еблоиды, приехавшие в Одессу из Приднестровья, но там одесситы их пожгли нах
гость  (аноним)  29.07.2020, 17:51
Оценка:  -2
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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