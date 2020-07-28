Усик опубликовал видео с танцами после заявления об отказе от соцсетей
Украинский боксер нарушил молчание.
Украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает готовится к поединку против британца Дерека Чисоры.
Александр опубликовал видеоролик, где он танцует в тренажерном зале после изнурительной тренировки.
“Танцую, тренируюсь и жду боя с Дереком Чисорой“, - написал украинец на своей странице в Instagram.
Ранее Александр Усик заявил, что отказывается от использования социальных сетей.
Полная версия правил
Тоже, проделывали м0ск0витские еблоиды, приехавшие в Одессу из Приднестровья, но там одесситы их пожгли нах
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!