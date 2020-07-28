Усик опубликовал видео с танцами после заявления об отказе от соцсетей

Украинский боксер нарушил молчание.

Украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает готовится к поединку против британца Дерека Чисоры.

Александр опубликовал видеоролик, где он танцует в тренажерном зале после изнурительной тренировки.

“Танцую, тренируюсь и жду боя с Дереком Чисорой“, - написал украинец на своей странице в Instagram.

Ранее Александр Усик заявил, что отказывается от использования социальных сетей.