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Ломаченко - лидер рейтинга легковесов по версии BoxingTalk

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Украинец уверенно занимает первую позицию в рейтинге.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Известный портал BoxingTalk опубликовал рейтинг лучших боксеров в легком весе, первое место в котором занял чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).

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По мнению редакторов издания, лидерство Ломаченко не подлежит обсуждению. Он собрал уже три пояса и впереди у него бой с Теофимо Лопесом, владеющим титулом IBF, - единственного пояса, которого еще нет в коллекции Ломаченко.

ТОП-10 легковесов по версии BoxingTalk:

  1. Василий Ломаченко;
  2. Теофимо Лопес;
  3. Джервонта Дэвис;
  4. Дэвин Хэйни;
  5. Хавьер Фортуна;
  6. Хорхе Линарес;
  7. Ричард Комми;
  8. Люк Кэмпбелл;
  9. Эммануэль Тагое;
  10. Ли Селби.

Стоит отметить, что на 35-м месте данного рейтинга расположился еще один украинский боксер - Денис Беринчик (13-0, 7 КО).

Ранее сообщалось, что Мигель Берчельт включил Ломаченко в ТОП-3 лучших боксеров мира.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, рейтинг, легкий вес
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  29.07.2020, 14:02
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гость
У Лопеса происходит шоковый дрищъъъ.
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