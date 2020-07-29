Ломаченко - лидер рейтинга легковесов по версии BoxingTalk

Украинец уверенно занимает первую позицию в рейтинге.

Известный портал BoxingTalk опубликовал рейтинг лучших боксеров в легком весе, первое место в котором занял чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).

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По мнению редакторов издания, лидерство Ломаченко не подлежит обсуждению. Он собрал уже три пояса и впереди у него бой с Теофимо Лопесом, владеющим титулом IBF, - единственного пояса, которого еще нет в коллекции Ломаченко.

ТОП-10 легковесов по версии BoxingTalk:

Василий Ломаченко; Теофимо Лопес; Джервонта Дэвис; Дэвин Хэйни; Хавьер Фортуна; Хорхе Линарес; Ричард Комми; Люк Кэмпбелл; Эммануэль Тагое; Ли Селби.

Стоит отметить, что на 35-м месте данного рейтинга расположился еще один украинский боксер - Денис Беринчик (13-0, 7 КО).

Ранее сообщалось, что Мигель Берчельт включил Ломаченко в ТОП-3 лучших боксеров мира.