Ломаченко - лидер рейтинга легковесов по версии BoxingTalk
Украинец уверенно занимает первую позицию в рейтинге.
Известный портал BoxingTalk опубликовал рейтинг лучших боксеров в легком весе, первое место в котором занял чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО).
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По мнению редакторов издания, лидерство Ломаченко не подлежит обсуждению. Он собрал уже три пояса и впереди у него бой с Теофимо Лопесом, владеющим титулом IBF, - единственного пояса, которого еще нет в коллекции Ломаченко.
ТОП-10 легковесов по версии BoxingTalk:
- Василий Ломаченко;
- Теофимо Лопес;
- Джервонта Дэвис;
- Дэвин Хэйни;
- Хавьер Фортуна;
- Хорхе Линарес;
- Ричард Комми;
- Люк Кэмпбелл;
- Эммануэль Тагое;
- Ли Селби.
Стоит отметить, что на 35-м месте данного рейтинга расположился еще один украинский боксер - Денис Беринчик (13-0, 7 КО).
Ранее сообщалось, что Мигель Берчельт включил Ломаченко в ТОП-3 лучших боксеров мира.
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