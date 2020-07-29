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Дэвис рассказал о том, как извинялся за избиение Редкача

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Американец рассказал про спарринг, который он провел с украинским боксером.
Джервонта Дэвис и Иван Редкач
Джервонта Дэвис и Иван Редкач
Коллаж sport.bigmir.net

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис рассказал, что покинул ринг до окончания спарринга с украинским полусредневесом Иваном Редкачем. Также американец отметил, что извинился за избиение оппонента.

“Не знаю, что происходит с Редкачем. Мне пришлось извиниться перед Элом Хеймоном (промоутер - прим.ред.) за то, что я так сильно избил Ивана. Это логично - если вы кого-то сильно избили, то вы покидаете ринг.

Именно так я и поступил. Я нокаутировал Редкача почти в каждом из раундов. Если вы видите, что ваш соперник ничего не может сделать в ответ - завершайте спарринг.

Я считаю, что Ивану следует сбросить вес. Для него оптимальным будет легкий дивизион“, - рассказал Дэвис в эфире подкаста The Pug and Copp Boxing Show.

Напомним, конфликт между боксерами возник после того, как Дэвис опубликовал в социальных сетях видео избиения своего спарринг-партнера Ивана Редкача.

Украинец заявил, что Джервонта опубликовал только выгодную ему часть поединка, а потом сбежал с четвертого раунда, хотя договоренность была на шесть раундов.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис не пришел на второй спарринг с Иваном Редкачем.

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Теги: бокс, Джервонта Дэвис, Иван Редкач
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Комментариев (1)
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АК-74  (аноним)  29.07.2020, 13:39
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АК-74
Ждем, когда Девиса выпустят против Ломаченка. Если до этого момента его Лоппес не уделает, я очень на это надеюсь.
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