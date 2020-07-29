Дэвис рассказал о том, как извинялся за избиение Редкача

Американец рассказал про спарринг, который он провел с украинским боксером.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис рассказал, что покинул ринг до окончания спарринга с украинским полусредневесом Иваном Редкачем. Также американец отметил, что извинился за избиение оппонента.

“Не знаю, что происходит с Редкачем. Мне пришлось извиниться перед Элом Хеймоном (промоутер - прим.ред.) за то, что я так сильно избил Ивана. Это логично - если вы кого-то сильно избили, то вы покидаете ринг.

Именно так я и поступил. Я нокаутировал Редкача почти в каждом из раундов. Если вы видите, что ваш соперник ничего не может сделать в ответ - завершайте спарринг.

Я считаю, что Ивану следует сбросить вес. Для него оптимальным будет легкий дивизион“, - рассказал Дэвис в эфире подкаста The Pug and Copp Boxing Show.

Напомним, конфликт между боксерами возник после того, как Дэвис опубликовал в социальных сетях видео избиения своего спарринг-партнера Ивана Редкача.

Украинец заявил, что Джервонта опубликовал только выгодную ему часть поединка, а потом сбежал с четвертого раунда, хотя договоренность была на шесть раундов.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис не пришел на второй спарринг с Иваном Редкачем.