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Кличко рассказал, почему пришел на заседание горсовета Киева на костылях

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Мэр Киева поиграл с сыновьями в футбол, а затем гонял вандалов, и повредил ногу.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
instagram.com/vitaliyklitschko/

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 28 июля, появился на заседании горсовета столицы Украины на костылях. На своей страничке в Instagram легендарный экс-боксер объяснил, что с ним произошло и как он травмировал ногу.

"Сегодня пришел на заседание Киевсовета вот так. Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя. И не только от коронавируса.

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Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Снова надорвал ахиллово сухожилие.

Но ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не быстро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Теперь появилась новая опция для нерадивых - накостылять", - написал Кличко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні прийшов засідання Київради ось так👆 ⠀ Тому не дарма всім говорю регулярно на брифінгах: бережіть себе! І не тільки від коронавірусу. ⠀ Минула субота видалася активною. Спочатку пограв із синами у футбол. А потім пізно ввечері ганяв вандалів, що розписували стіни в центрі міста. І стара спортивна травма нагадала про себе. Знову надірвав ахілове сухожилля. ⠀ Але, нічого, мені не звикати. Поки доведеться ходити не швидко. І, може, безвідповідальні чиновники радіють, що тимчасово чарівні пенделі не долітатимуть? То тепер з'явилася нова опція для нерадивих - «накостиляти»!☺️

Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

Ранее Виталий Кличко рассказал интересную историю о первом дне в армии СССР.

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Теги: бокс, Виталий Кличко, травма
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