Фьюри: Разорву на куски каждого, кто станет на моем пути
Британец рассказал о своих планах.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выступил с предупреждением к своим потенциальным соперникам.
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С возрастом я становлюсь лучше, как хорошее вино. Первый в моем списке - Деонтей Уайлдер, а после Энтони Джошуа. Дальше я выйду на ринг с любым соперником, который захочет устроить бой.
Меня никто не остановит, я уничтожу каждого противника. Любой, кто станет на моем пути - будет разорван на куски и истреблен“, - цитирует Фьюри TalkSport.
Ранее стало известно, когда Фьюри может провести поединок против Уайта.
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