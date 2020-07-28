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Фьюри: Разорву на куски каждого, кто станет на моем пути

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Британец рассказал о своих планах.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выступил с предупреждением к своим потенциальным соперникам.

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С возрастом я становлюсь лучше, как хорошее вино. Первый в моем списке - Деонтей Уайлдер, а после Энтони Джошуа. Дальше я выйду на ринг с любым соперником, который захочет устроить бой.

Меня никто не остановит, я уничтожу каждого противника. Любой, кто станет на моем пути - будет разорван на куски и истреблен“, - цитирует Фьюри TalkSport.

Ранее стало известно, когда Фьюри может провести поединок против Уайта.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс
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Комментариев (1)
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vladimir30kh    28.07.2020, 14:50
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vladimir30kh
Душить Уайлдера весь бой -это не бокс. Надо тот пояс отдать рефери ,который его "заслужил."
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