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Усик: Подпишу контракт с тем, кто предложит лучшие условия

Комментариев: 1
Спортсмен готов продлить контракт с K2 Promotions.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился мыслями о своем сотрудничестве с промоутерскими компаниями.

Сейчас у спортсмена заканчивается контракт с организацией K2 Promotions, которой управляют братья Кличко. 

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“Я собираюсь подписать контракт с тем, кто предложит мне лучшие условия. Напрямую говорю: это бизнес. Если К2 предложит хорошие условия, то я продолжу сотрудничать. Это украинская компания, мы хорошо общаемся. Если кто-то предложит лучшие условия - будем разговаривать. Все в рамках работы“, - рассказал украинец о своей дальнейшей судьбе.

Также Усик сообщил, как братья Кличко отреагировали на решение о создании своей промоутерской компанию.

“У меня был разговор с Владимиром Кличко. Он сказал, что если нужны будут советы, то с удовольствием мне поможет. У меня отличные отношения с братьями. Тем более, что у Виталия Владимировича 19 июля был день рождения. Я звонил, поздравлял его. Мы разговаривали, все нормально“, - заявил Усик в интервью USYK17.

Ранее Усик назвал причину создания промоутерской компании.

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Теги: Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
vladimir30kh    28.07.2020, 13:32
Оценка:  +1
vladimir30kh
Беги ватник в промоутерство , или вынесут после Чисоры.
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