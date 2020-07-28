Усик: Подпишу контракт с тем, кто предложит лучшие условия

Спортсмен готов продлить контракт с K2 Promotions.

Украинский супертяжеловес Александр Усик поделился мыслями о своем сотрудничестве с промоутерскими компаниями.

Сейчас у спортсмена заканчивается контракт с организацией K2 Promotions, которой управляют братья Кличко.

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“Я собираюсь подписать контракт с тем, кто предложит мне лучшие условия. Напрямую говорю: это бизнес. Если К2 предложит хорошие условия, то я продолжу сотрудничать. Это украинская компания, мы хорошо общаемся. Если кто-то предложит лучшие условия - будем разговаривать. Все в рамках работы“, - рассказал украинец о своей дальнейшей судьбе.

Также Усик сообщил, как братья Кличко отреагировали на решение о создании своей промоутерской компанию.

“У меня был разговор с Владимиром Кличко. Он сказал, что если нужны будут советы, то с удовольствием мне поможет. У меня отличные отношения с братьями. Тем более, что у Виталия Владимировича 19 июля был день рождения. Я звонил, поздравлял его. Мы разговаривали, все нормально“, - заявил Усик в интервью USYK17.

Ранее Усик назвал причину создания промоутерской компании.