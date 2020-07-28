Усик назвал самый важный титул в своей карьере

Украинец вспомнил начало карьеры.

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) назвал самое важный титул в своей боксерской карьере.

“Олимпийское золото. Я повторюсь. Чтобы стать олимпийским чемпионом, мне нужно было 2 Олимпиады. Василий, слава Богу, и на первой, и на второй Олимпиаде завоевал золото. Я на первой ничего не завоевал, сделал выводы, поехал в Лондон и там сумел выиграть.

Чемпионом мира по профессионалам можно стать в течение года. Проиграть первый, второй бой, а в третьем стать. В этом плане легче“, - отметил Усик в интервью USYK17.

Ранее Александр заявил, что отказался от соцсетей.