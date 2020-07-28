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Усик назвал самый важный титул в своей карьере

Комментариев: 3
Украинец вспомнил начало карьеры.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) назвал самое важный титул в своей боксерской карьере.

“Олимпийское золото. Я повторюсь. Чтобы стать олимпийским чемпионом, мне нужно было 2 Олимпиады. Василий, слава Богу, и на первой, и на второй Олимпиаде завоевал золото. Я на первой ничего не завоевал, сделал выводы, поехал в Лондон и там сумел выиграть.

Чемпионом мира по профессионалам можно стать в течение года. Проиграть первый, второй бой, а в третьем стать. В этом плане легче“, - отметил Усик в интервью USYK17.

Ранее Александр заявил, что отказался от соцсетей.

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Теги: Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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vladimir30kh    28.07.2020, 13:34
Оценка:  +1
vladimir30kh
Ничего, Чисора остановит этот 3,14здеж ватника
Жеральд    28.07.2020, 12:48
Оценка:  +5
Жеральд
Сказал *буду молчать*... И опять говорит...Нарушено понимание *причина-следствие*...печалька
АК-74  (аноним)  28.07.2020, 12:24
Оценка:  +3
АК-74
Парень в спорте преуспел, но увы, отстал умственном развитии. Его недоразвитый мозг был зомбирован российской пропагандой.
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