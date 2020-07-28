Top Rank начал организацию боя Ломаченко - Лопес

Ориентировочно поединок состоится в октябре.

Промоутерская компания Top Rank начала переговоры по поводу организации боя между чемпионом WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом, об этом сообщил журналист The Atheltic Майк Коппинджер.

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По информации источника, представители боксеров вступили в переговоры о поединке. Ориентировочно бой должен будет состояться 3 октября.

Отмечается, что транслятором встречи станет ESPN или ESPN PPV.

Ранее отец Лопеса назвал главное преимущество Теофимо в бою с Ломаченкою