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"Буду молчать: Усик отказался от соцсетей

Комментариев: 2
Украинец сосредоточен на боксе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик заявил, что отказался использовать социальные сети.

“Всю жизнь мне говорили, что я делаю что-то неправильно. Мол, “тебе не надо заниматься боксом“ или “в XXI веке ты веришь в Бога“. Отвечаю: да, я верю в Бога, потому что знаю, что он есть. Он помогает мне каждый день, я разговариваю с ним.

Проанализировав все то, что происходит в мире, я пришел к выводу, что буду молчать. Буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно - я скажу. Я вышел из соцсетей, новостей. Считаю, что это лишнее, оно много времени забирает“, - заявил Усик в интервью USYK17.

Ранее украинец заявил, что бой с Чисорой должен пройти со зрителями.

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Теги: Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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русский  (аноним)  28.07.2020, 10:40
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русский
Саша будет просто сосать вялый отросток Шария. Батюшка сказал ему, что греха не будет.
гость  (аноним)  28.07.2020, 10:36
Оценка:  0
гость
Соц-сети большое зло.
гость  (аноним)  28.07.2020, 10:36
Оценка:  0
гость
ватный фуфельник!
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