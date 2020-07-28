"Буду молчать: Усик отказался от соцсетей
Украинец сосредоточен на боксе.
Украинский супертяжеловес Александр Усик заявил, что отказался использовать социальные сети.
“Всю жизнь мне говорили, что я делаю что-то неправильно. Мол, “тебе не надо заниматься боксом“ или “в XXI веке ты веришь в Бога“. Отвечаю: да, я верю в Бога, потому что знаю, что он есть. Он помогает мне каждый день, я разговариваю с ним.
Проанализировав все то, что происходит в мире, я пришел к выводу, что буду молчать. Буду просто делать и молчать. Когда мне будет нужно - я скажу. Я вышел из соцсетей, новостей. Считаю, что это лишнее, оно много времени забирает“, - заявил Усик в интервью USYK17.
Ранее украинец заявил, что бой с Чисорой должен пройти со зрителями.
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