Усик: Бой с Чисорой должен пройти со зрителями

Украинец быстрее хочет вернуться в ринг.

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал подробности организации боя против британца Дерека Чисоры.

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“Не хочу обманывать зрителей и любителей бокса, точной информации сейчас нет. Встреча планируется в Англии и все зависит от того, какие меры примет местное правительство в борьбе с пандемией. Поединок хотят провести со зрителями, ведь это будет потрясающий бой.

Дерек хочет, чтобы люди увидели, что будет происходить в ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания. С точки зрения спортсмена, я уже очень соскучился по рингу, хочу боксировать“, - заявил Усик в интервью USYK17.

Ранее Усик назвал причину создания промоутерской компании.