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Усик: Бой с Чисорой должен пройти со зрителями

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Украинец быстрее хочет вернуться в ринг.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал подробности организации боя против британца Дерека Чисоры.

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“Не хочу обманывать зрителей и любителей бокса, точной информации сейчас нет. Встреча планируется в Англии и все зависит от того, какие меры примет местное правительство в борьбе с пандемией. Поединок хотят провести со зрителями, ведь это будет потрясающий бой.

Дерек хочет, чтобы люди увидели, что будет происходить в ринге. У меня такое же желание. Пока мы в режиме ожидания. С точки зрения спортсмена, я уже очень соскучился по рингу, хочу боксировать“, - заявил Усик в интервью USYK17.

Ранее Усик назвал причину создания промоутерской компании.

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Теги: Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
русский  (аноним)  28.07.2020, 09:01
Оценка:  0
русский
Бой будет на заднем дворе у Хирна. Саша обязательно в душевой потрет спинку Хирну)))). Саше не привыкать, заодно и удовольствие получит, пукан то разработан, шмякали его наши попы московского патриархата неоднократно.
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