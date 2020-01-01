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Известная украинская боксерша стала полицейской

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Спортсменка сменила профессию.
Иванна Крупеня
Иванна Крупеня
www.instagram.com/ivannakrupenia/

Капитан женской команды по боксу Украинские львицы Иванна Крупеня стала полицейской, об этом сообщает “Рівне Вечірнє“.

По информации источника, об этом девушка указала в своей декларации. Кроме того, Крупеня в Instagram подтвердила данную информацию. 30-летняя спортсменка будет работать в полиции Ровенской области.

Отметим, что Крупеня бронзовый и серебряный призер чемпионата Европы. Кроме того, она семикратная чемпионка Украины. 

Напомним, что ранее был совершен самый быстрый нокаут в женском боксе.

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Теги: Иванна Крупеня, бокс, вне игры
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