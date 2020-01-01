Известная украинская боксерша стала полицейской

Спортсменка сменила профессию.

Капитан женской команды по боксу Украинские львицы Иванна Крупеня стала полицейской, об этом сообщает “Рівне Вечірнє“.

По информации источника, об этом девушка указала в своей декларации. Кроме того, Крупеня в Instagram подтвердила данную информацию. 30-летняя спортсменка будет работать в полиции Ровенской области.

Отметим, что Крупеня бронзовый и серебряный призер чемпионата Европы. Кроме того, она семикратная чемпионка Украины.

Напомним, что ранее был совершен самый быстрый нокаут в женском боксе.