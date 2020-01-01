Хэй: Кличко, который проиграл Джошуа, отличался от себя в поединке с Фьюри
Бывший чемпион мира Дэвид Хэй поделился мнением о сравнении боксеров в разных боях.
“Я никогда не был фанатом сравнений бойцовских рекордов. Ты не знаешь, победил он бойца с большим именем на спаде или встретился с проспектом на подъеме.
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Я уверен в том, что версия Кличко, которая проиграла Джошуа, отличалась от Владимира периода боя с Фьюри.
Делает ли Фьюри победа над Уайлдером лучше Джошуа? Вы никогда не узнаете об этом, ведь Энтони мог побить Уайлдера в одном бою даже в лучшем стиле. Мы никогда этого не узнаем.
Многие думают, что Фьюри - огромный фаворит на фоне победы над Уайлдером, но мы не знаем, а что если Джошуа сделал бы это легче“, - заявил Хэй в интервью The Sun.
Ранее Хэй высказался о дебютном бое Усика в супертяжах.
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