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Хэй: Кличко, который проиграл Джошуа, отличался от себя в поединке с Фьюри

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Британец не хочет сравнивать боксеров.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Бывший чемпион мира Дэвид Хэй поделился мнением о сравнении боксеров в разных боях.

“Я никогда не был фанатом сравнений бойцовских рекордов. Ты не знаешь, победил он бойца с большим именем на спаде или встретился с проспектом на подъеме.

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Я уверен в том, что версия Кличко, которая проиграла Джошуа, отличалась от Владимира периода боя с Фьюри.

Делает ли Фьюри победа над Уайлдером лучше Джошуа? Вы никогда не узнаете об этом, ведь Энтони мог побить Уайлдера в одном бою даже в лучшем стиле. Мы никогда этого не узнаем.

Многие думают, что Фьюри - огромный фаворит на фоне победы над Уайлдером, но мы не знаем, а что если Джошуа сделал бы это легче“, - заявил Хэй в интервью The Sun.

Ранее Хэй высказался о дебютном бое Усика в супертяжах.

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Теги: Дэвид Хэй, бокс
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