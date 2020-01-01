Мейвезер назвал ключевую разницу между собой и Пакьяо
Американец пока не планирует возвращаться в ринг.
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер поделился мнением о возможном реванше с филиппинцем Мэнни Пакьяо.
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“Я уже доказал, что являюсь лучшим. Сейчас я занимаюсь бизнесом и пока что не планирую возвращаться в ринг. Конечно, есть много хороших бойцов. Но мне интересны лишь те, за кем целые страны.
Пакьяо? Мэнни боксирует, ведь он должен делать это. Я делаю это, потому что хочу. В этом вся разница“, - заявил американец в интервью Fight Hype.
Напомним, что в 2015 году боксеры уже встречались на ринге. Тогда победу одержал Мейвезер по решению судей.
Ранее Пакьяо заявил, что ему завидует Флойд.
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