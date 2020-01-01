Арум сомневается, что бой Ломаченко - Лопес получится провести со зрителями
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился своими ожиданиями от организации боя между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.
По мнению функционера, поединок, скорее всего, не получится провести со зрителями на трибунах, и бой покажут по системе платных трансляций Pay-per-view.
Читай также: Лопес: Есть вероятность, что нам с Ломаченко придется проводить промежуточные бои
“Я правда оптимистично смотрел на возможность провести в октябре вечер бокса с ограниченным количеством зрителей. Но посмотрите на нынешнюю ситуацию в США. Глядя на это, я сомневаюсь, что даже в четвертом квартале мы сможем провести шоу со зрителями.
Сейчас мы находимся в одной лодке с остальным спортом. Мы делаем все возможное, чтобы организовать бой Ломаченко - Лопес. Я общаюсь с ESPN, мы обсуждаем дату 3 октября. Вероятно, нам придется сделать этот бой на pay-per-view“, - приводит слова Арума BadLeftHook.
Напомним, бой Ломаченко - Лопес должен был состояться еще 30 мая, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Ожидаемая дата проведения поединка - 3 октября.
Ранее Теофимо Лопес заявил, что отсутствие зрителей не повлияет на гонорары, которые получит он и Василий Ломаченко.
Полная версия правил