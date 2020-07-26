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Поветкин: Я не считаю, что бой с Уайтом - мой последний шанс

Комментариев: 4
Россиянин утверждает, что это будет первоклассный поединок.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 KO) прокомментировал предстоящий поединок против британского боксера Диллиана Уайта (27-1, 18 КО).

“Я не считаю, что этот бой - мой последний шанс. Самое главное - это моя подготовка и мой бокс. А бокс прекрасен, когда есть результат. Ключевые факторы будут зависеть от моей подготовки и моих кондиций.

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Это будет красивый и потрясающий поединок. С моей мотивацией я готов боксировать, не обращая внимания на возраст. Я сделал несколько ошибок в своем последнем поединке против Майкла Хантера, но я не сделаю их в бое против Уайта“, - цитирует Поветкина Boxing Scene.

Отметим, что бой Уайт - Поветкин состоится 22 августа в “Боксерском саду“ Эдди Хирна.

Ранее сообщалось, что украинский боксер будет помогать Поветкину в подготовке к бою с Уайтом.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Диллиан Уайт
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  26.07.2020, 20:13
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гость
МАЦКАВИТСКАЯ ПАДАЛЬ, ИДИТЕ НАКУЙ СО СВОИМИ ПОВЕТКИНЫМИ, ШМЕТКИНЫМИ! ЕБЛОИДЫ МОКШАНСКИЕ
гость  (аноним)  26.07.2020, 19:31
Оценка:  0
гость
Козломордые вы можете понять, что настоящий Путин давно умер. Вас разводят ж...и...д...ы на 150%.
гость  (аноним)  26.07.2020, 19:29
Оценка:  0
гость
Йопанн...а...йа кацапская тварь за войну с Украиной шоб вы были прокляты на века.
гость  (аноним)  26.07.2020, 19:15
Оценка:  +1
гость
Главное перед боем не обпицца боярой.
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