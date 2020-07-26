Поветкин: Я не считаю, что бой с Уайтом - мой последний шанс

Россиянин утверждает, что это будет первоклассный поединок.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин (35-2-1, 24 KO) прокомментировал предстоящий поединок против британского боксера Диллиана Уайта (27-1, 18 КО).

“Я не считаю, что этот бой - мой последний шанс. Самое главное - это моя подготовка и мой бокс. А бокс прекрасен, когда есть результат. Ключевые факторы будут зависеть от моей подготовки и моих кондиций.

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Это будет красивый и потрясающий поединок. С моей мотивацией я готов боксировать, не обращая внимания на возраст. Я сделал несколько ошибок в своем последнем поединке против Майкла Хантера, но я не сделаю их в бое против Уайта“, - цитирует Поветкина Boxing Scene.

Отметим, что бой Уайт - Поветкин состоится 22 августа в “Боксерском саду“ Эдди Хирна.

Ранее сообщалось, что украинский боксер будет помогать Поветкину в подготовке к бою с Уайтом.