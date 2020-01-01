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Берчельт включил Ломаченко в ТОП-3 лучших боксеров мира

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Спортсмен назвал лучших боксеров.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт составил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Спортсмен составил ТОП-3, в который включил обладателя поясов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко.

“На первое место в рейтинге pound-for-pound я поставлю Сауля Альвареса. Вторую строчку отдам Василию Ломаченко, а третью - Теренсу Кроуфорду“, - заявил Берчельт в интервью порталу BoxingTalk.

Ранее сообщалось, что украинский проспект попал в список великих талантов по версии ESPN.

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Теги: Мигель Берчельт, бокс, рейтинг
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