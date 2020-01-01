Берчельт включил Ломаченко в ТОП-3 лучших боксеров мира

Спортсмен назвал лучших боксеров.

Чемпион WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт составил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Спортсмен составил ТОП-3, в который включил обладателя поясов WBA, WBO и WBC Franchise в легком весе Василия Ломаченко.

“На первое место в рейтинге pound-for-pound я поставлю Сауля Альвареса. Вторую строчку отдам Василию Ломаченко, а третью - Теренсу Кроуфорду“, - заявил Берчельт в интервью порталу BoxingTalk.

Ранее сообщалось, что украинский проспект попал в список великих талантов по версии ESPN.