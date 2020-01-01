Хэй: Усик не впечатлил меня в дебютном поединке против Уизерспуна

Британец уверен, что Чисора уничтожил бы Александра.

Промоутер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры Дэвид Хэй прокомментировал дебютный бой Александра Усика в новом весе против Чазза Уизерспуна.

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“Я знаю, что много лет назад Усик боксировал с супертяжами в любителях. Он выходил на ринг против качественных и техничных соперников. Это были потрясающие поединки. Но бой с Уизерспуном меня не впечатлил. Чисора снес бы его за один раунд. Нужно понимать, что хэвивейт - это другой мир.

Крупный супертяж даст волю своим рукам и начнет “обрабатывать“ соперника, который ранее не оказывался в подобной ситуации. Дереку нужно донести лишь один точный удар, и тогда обо всех технических аспектах можно будет забыть“, - приводит слова Хэя в интервью iFL TV.

Напомним, что в дебютном поединке Усик победил Уизерспуна.

Ранее Хэй рассказал, когда пройдет бой Усик - Чисора.