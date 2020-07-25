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Усик назвал причину создания промоутерской компании

Комментариев: 3
Спортсмен хочет развивать украинский бокс.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал решение создания собственной промоутерской компании.

Спортсмен уверен, что это поможет развить украинский бокс.

“Мы приняли решили создать свою промоутерскую компанию, чтобы развивать профессиональный бокс в Украине.

Это сделано для того, чтобы молодым ребятам не нужно было уезжать в другие страны, а начинать свой путь здесь, а уже потом ехать в Америку, Англию и другие страны“, - заявил спортсмен в интервью XSPORT.

Ранее Усик анонсировал дебютный вечер бокса своей промоутерской компании.

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Теги: Александр Усик, бокс
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Комментариев (3)
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vladimir30kh    25.07.2020, 21:27
Оценка:  +1
vladimir30kh
Причина известна.. Племянник Уизерспуна дал больно в лобешник. Усрусик понял что пора линять , ибо зап.изделся про бои со звездами хевивейта но понял что ссыкотно и безперспективно
гость  (аноним)  25.07.2020, 21:23
Оценка:  -1
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  25.07.2020, 21:21
Оценка:  -1
гость
Обращение беларуского блогера:
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ
Жыве Беларусь! Слава Украине!
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