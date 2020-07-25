Усик назвал причину создания промоутерской компании

Спортсмен хочет развивать украинский бокс.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал решение создания собственной промоутерской компании.

Спортсмен уверен, что это поможет развить украинский бокс.

“Мы приняли решили создать свою промоутерскую компанию, чтобы развивать профессиональный бокс в Украине.

Это сделано для того, чтобы молодым ребятам не нужно было уезжать в другие страны, а начинать свой путь здесь, а уже потом ехать в Америку, Англию и другие страны“, - заявил спортсмен в интервью XSPORT.

Ранее Усик анонсировал дебютный вечер бокса своей промоутерской компании.