Переключиться на мобильную версию

Лопес: Ломаченко - смешной чувак

Комментариев: 1
Боксер раскритиковал украинца.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
www.instagram.com/teofimolopez

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) раскритиковал Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) из-за плохого знания английского языка.

Читай также: Лопес: Таких стариков, как Ломаченко, я ем на обед

“Лома назвал меня мальчиком и сказал, чтобы я вернулся в тренировочный зал. Если быть честным, то я думаю, что он не знал, что сказать.

Он вообще не говорит на английском. Все, что он знает, - это “привет“, “да“, “спасибо“ и “очень“, “Теофимо и отец говорят, как клоуны“. Ломаченко - смешной чувак. Когда я говорю отвратительные вещи об этих бойцах - о Девине, Ломе, Хосе Рамиресе и других, я не думаю, что они знают, как мне ответить.

Вот Лома написал мне что-то типа: “Возвращайся в зал“, - и что он подерется со мной даже в моем дворе. Это печально. Я надеялся, что он скажет что-то лучшее“, - заявил американец в своем Instagram.

Ранее Ломаченко записал видео для участников Олимпиады в Токио.

Поделись:
Теги: Теофимо Лопес, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.07.2020, 21:57
Оценка:  +1
гость
Главное то, как он боксирует, а не то, как языком ляпает.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь