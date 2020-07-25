Лопес: Ломаченко - смешной чувак

Боксер раскритиковал украинца.

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) раскритиковал Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) из-за плохого знания английского языка.

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“Лома назвал меня мальчиком и сказал, чтобы я вернулся в тренировочный зал. Если быть честным, то я думаю, что он не знал, что сказать.

Он вообще не говорит на английском. Все, что он знает, - это “привет“, “да“, “спасибо“ и “очень“, “Теофимо и отец говорят, как клоуны“. Ломаченко - смешной чувак. Когда я говорю отвратительные вещи об этих бойцах - о Девине, Ломе, Хосе Рамиресе и других, я не думаю, что они знают, как мне ответить.

Вот Лома написал мне что-то типа: “Возвращайся в зал“, - и что он подерется со мной даже в моем дворе. Это печально. Я надеялся, что он скажет что-то лучшее“, - заявил американец в своем Instagram.

Ранее Ломаченко записал видео для участников Олимпиады в Токио.