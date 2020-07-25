Навсегда в истории: Эстрада нанесла самый быстрый нокаут в женском боксе
Девушка победила соперницу за семь секунд.
В рамках боксерского поединка, который проходил в Калифорнии (США), американка Сеньеса Эстрада вышла на ринг против своей соотечественницы Миранды Эдкинс.
С самого начала боя Эстрада набросилась на свою соперницу. Всего за семь секунд ей удалось одолеть Эдкинс. Девушка нанесла серию ударов, чем повергла в шок 42-летнею соперницу.
Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского бокса. Отметим, что до этого девушки никогда не уступали на профессиональном ринге.
A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo— DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020
Ранее сообщалось, что Майк Тайсон проведет бой с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях.
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