Переключиться на мобильную версию

Навсегда в истории: Эстрада нанесла самый быстрый нокаут в женском боксе

Комментариев: 3
Девушка победила соперницу за семь секунд.
Сеньеса Эстрада
Сеньеса Эстрада
Boxing Scene

В рамках боксерского поединка, который проходил в Калифорнии (США), американка Сеньеса Эстрада вышла на ринг против своей соотечественницы Миранды Эдкинс.

С самого начала боя Эстрада набросилась на свою соперницу. Всего за семь секунд ей удалось одолеть Эдкинс. Девушка нанесла серию ударов, чем повергла в шок 42-летнею соперницу.

Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского бокса. Отметим, что до этого девушки никогда не уступали на профессиональном ринге. 

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон проведет бой с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Поделись:
Теги: Сеньеса Эстрада, бокс, рекорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  25.07.2020, 22:30
Оценка:  0
гость
Интэрэсна за скока сэкунд можно ей засунуть клчан в вульву?
Виктор    25.07.2020, 22:21
Оценка:  0
Виктор
ДВЕ ДЕБИЛОИДКИ.
Ivanez    25.07.2020, 20:28
Оценка:  +2
Ivanez
А борщь она за сколько секунд сможет сварить? Если дольше чем 30 мин. грош цена такой бабе.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь