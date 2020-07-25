Навсегда в истории: Эстрада нанесла самый быстрый нокаут в женском боксе

Девушка победила соперницу за семь секунд.

В рамках боксерского поединка, который проходил в Калифорнии (США), американка Сеньеса Эстрада вышла на ринг против своей соотечественницы Миранды Эдкинс.

С самого начала боя Эстрада набросилась на свою соперницу. Всего за семь секунд ей удалось одолеть Эдкинс. Девушка нанесла серию ударов, чем повергла в шок 42-летнею соперницу.

Этот нокаут стал самым быстрым в истории женского бокса. Отметим, что до этого девушки никогда не уступали на профессиональном ринге.

A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo — DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон проведет бой с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях.