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Кличко: Ум и сила - это идеальное сочетание

Комментариев: 6
Каждый компонент необходим для достижении цели.
Владимир Кличко
Владимир Кличко
Getty Images

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко в очередной раз поделился жизненной мудростью.

Спортсмен в Instagram поразмышлял о важности взаимодействия ума и силы.

“Ум и сила - это идеальное сочетание. Ваше тело каким-то образом знает, что вам нужно, а ваш ум помогает воплотить план, который необходим для достижения поставленной цели“, - написал Владимир Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко оконфузился на отдыхе.

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Теги: Владимир Кличко, бокс, вне игры
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Комментариев (6)
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autsaider_gigimo    25.07.2020, 20:11
Оценка:  +2
autsaider_gigimo
О как разошлись диванные троли. Завидуйте молча.
autsaider_gigimo    25.07.2020, 20:11
Оценка:  +2
autsaider_gigimo
О как разошлись диванные троли. Завидуйте молча.
гость  (аноним)  25.07.2020, 18:56
Оценка:  -3
гость
Обращение беларуского блогера:
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ

Жыве Беларусь! Слава Украине!
гость  (аноним)  25.07.2020, 18:56
Оценка:  -2
гость
ВОВАН, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ! АМИНЬ!
Красногвардеец1    25.07.2020, 18:53
Оценка:  -21
Красногвардеец1
Ум и сила?Это 1000% не про твоего брата-дегенерата.Ты тоже,мягко говоря,далеко не гений,Володенька.Но ты гораздо умнее его,раз у тебя хватило ума не соваться в политику.
mirbigstar    25.07.2020, 18:05
Оценка:  -22
mirbigstar
Сила есть-ума не надо.
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