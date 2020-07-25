Кличко: Ум и сила - это идеальное сочетание
Каждый компонент необходим для достижении цели.
Легендарный украинский боксер Владимир Кличко в очередной раз поделился жизненной мудростью.
Спортсмен в Instagram поразмышлял о важности взаимодействия ума и силы.
“Ум и сила - это идеальное сочетание. Ваше тело каким-то образом знает, что вам нужно, а ваш ум помогает воплотить план, который необходим для достижения поставленной цели“, - написал Владимир Кличко.
Ранее сообщалось, что Кличко оконфузился на отдыхе.
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