Кличко: Ум и сила - это идеальное сочетание

Каждый компонент необходим для достижении цели.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко в очередной раз поделился жизненной мудростью.

Спортсмен в Instagram поразмышлял о важности взаимодействия ума и силы.

“Ум и сила - это идеальное сочетание. Ваше тело каким-то образом знает, что вам нужно, а ваш ум помогает воплотить план, который необходим для достижения поставленной цели“, - написал Владимир Кличко.

Ранее сообщалось, что Кличко оконфузился на отдыхе.