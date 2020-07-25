Переключиться на мобильную версию

"Не понимаю, что он делает": Холифилд раскритиковал бой Тайсона и Джонса

Комментариев: 2
Поединок двух легенд под угрозой срыва.
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон
Эвандер Холифилд и Майк Тайсон
BoxingScene

Бывший чемпион мира Эвендер Холифилд (44-10-2, 29 КО) поделился мнением о выставочном бое Майка Тайсона (50-6, 44 КО) с Роем Джонсом (66-9, 47 КО).

“Возможно, Майк захотел провести еще один выставочный поединок перед боем со мной, но это решение может поставить крест на нашей встрече. 

Читай также: Майк Тайсон опубликовал крутой проморолик боя против Роя Джонса

Мы вели переговоры о нашем бое, но каких-то письменных предложений у нас не было. Мы хотели, чтобы этот поединок стал первым. А когда ты устраиваешь второй бой, то фанаты будут сравнивать его с первым.

Может, фанаты и не захотят потом смотреть наш поединок, если его первый бой получится плохим. Вопрос в том, действительно ли Тайсон хочет выйти на ринг со мной. Все желают посмотреть на наш бой, поэтому я не понимаю, что он сейчас делает“, - приводит слова Холифилда BoxingScene.

Ранее стали известны правила боя Тайсон - Джонс.

Поделись:
Теги: Эвандер Холифилд, бокс, выставочный бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
Наст. pусский  (аноним)  25.07.2020, 15:46
Оценка:  -1
Наст. pусский
Россиянин Джонс не может проиграть!
русский  (аноним)  25.07.2020, 15:33
Оценка:  +1
русский
Так пускай Холли выйдет с нашим Поветкиным. Холли вырвет мизерный обоссаный член Саши и с силой вонзит в рот витязя, засунув по самые гланды.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь