"Не понимаю, что он делает": Холифилд раскритиковал бой Тайсона и Джонса

Поединок двух легенд под угрозой срыва.

Бывший чемпион мира Эвендер Холифилд (44-10-2, 29 КО) поделился мнением о выставочном бое Майка Тайсона (50-6, 44 КО) с Роем Джонсом (66-9, 47 КО).

“Возможно, Майк захотел провести еще один выставочный поединок перед боем со мной, но это решение может поставить крест на нашей встрече.

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Мы вели переговоры о нашем бое, но каких-то письменных предложений у нас не было. Мы хотели, чтобы этот поединок стал первым. А когда ты устраиваешь второй бой, то фанаты будут сравнивать его с первым.

Может, фанаты и не захотят потом смотреть наш поединок, если его первый бой получится плохим. Вопрос в том, действительно ли Тайсон хочет выйти на ринг со мной. Все желают посмотреть на наш бой, поэтому я не понимаю, что он сейчас делает“, - приводит слова Холифилда BoxingScene.

Ранее стали известны правила боя Тайсон - Джонс.