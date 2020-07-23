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Украинский боксер будет помогать Поветкину в подготовке к бою с Уайтом

Комментариев: 6
Шевадзуцкий отправился в лагерь россиянина.
Игорь Шевадзуцкий
Игорь Шевадзуцкий
www.facebook.com/ChristoSmithBoxingPhotography

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий будет помогать Александру Поветкину в подготовке к бою против Диллиана Уайта, об этом сообщает BoxingTime.

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По информации источника, Шевадзуцкий станет спарринг-партнером российского боксера. Украинец сегодня, 23 июля, отправился в лагерь Поветкина. Всего Шевадзуцкий будет помогать россиянину три недели.

Отметим, что украинец пропустит промоутерское шоу компании Александра Усика, которое должно состояться 1 августа.

Напомним, что поединок между Уайтом и Поветкина состоится 22 августа.

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Теги: Игорь Шевадзуцкий, бокс
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Комментариев (6)
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autsaider_gigimo    24.07.2020, 01:56
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autsaider_gigimo
Этому мешку с фекалиями уже ничего не поможет.
гость  (аноним)  23.07.2020, 21:13
Оценка:  +2
гость
Шевадзуцкий, и не в падло тебе мараться о кацапское говно?
Потом, не отмоешься! Клеймо холуя и проклятия, на всю жизнь!
гость  (аноним)  23.07.2020, 21:10
Оценка:  +1
гость
ИГОРЕК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  23.07.2020, 21:10
Оценка:  +1
гость
Обращение беларуского блогера:
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ

Жыве Беларусь! Слава Украине!
Анатолий, Киев.  (аноним)  23.07.2020, 20:33
Оценка:  +3
Анатолий, Киев.
Искренне желаю проиграть! В первом же раунде!
АК-74  (аноним)  23.07.2020, 20:19
Оценка:  +3
АК-74
Да не помогут тому Поветкину ни пляски вокруг Перуна, ни колдовство алтайских шаманов, а ни уколы по самые яйца запрещенных препаратов. Получит кацап по ебальнику от Диллиана.
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