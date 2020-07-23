Украинский боксер будет помогать Поветкину в подготовке к бою с Уайтом
Шевадзуцкий отправился в лагерь россиянина.
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий будет помогать Александру Поветкину в подготовке к бою против Диллиана Уайта, об этом сообщает BoxingTime.
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По информации источника, Шевадзуцкий станет спарринг-партнером российского боксера. Украинец сегодня, 23 июля, отправился в лагерь Поветкина. Всего Шевадзуцкий будет помогать россиянину три недели.
Отметим, что украинец пропустит промоутерское шоу компании Александра Усика, которое должно состояться 1 августа.
Напомним, что поединок между Уайтом и Поветкина состоится 22 августа.
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