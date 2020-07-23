Возвращение: Майк Тайсон проведет бой с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях
Поединок состоится 12 сентября.
Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон вернется на ринг.
Легендарный боксер проведет поединок против бывшего владельца поясов в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего.
“Я очень рад, что бой между мной и Тайсоном все-таки состоится. Я всегда был готов и в этот раз тоже буду готов. Я хочу, чтобы все фанаты посмотрели этот поединок и поддержали меня. Это будет эпично“, - заявил Рой Джонс-младший в Instagram.
Отметим, что бой пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что поединок состоится в формате восьми раундов.
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