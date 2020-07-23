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Возвращение: Майк Тайсон проведет бой с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях

Комментариев: 4
Поединок состоится 12 сентября.
Рой Джонс и Майк Тайсон
Рой Джонс и Майк Тайсон
talkSPORT

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон вернется на ринг.

Легендарный боксер проведет поединок против бывшего владельца поясов в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего.

“Я очень рад, что бой между мной и Тайсоном все-таки состоится. Я всегда был готов и в этот раз тоже буду готов. Я хочу, чтобы все фанаты посмотрели этот поединок и поддержали меня. Это будет эпично“, - заявил Рой Джонс-младший в Instagram.

Отметим, что бой пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе. 

Ранее сообщалось, что поединок состоится в формате восьми раундов.

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Теги: Майк Тайсон, Рой Джонс, бокс, выставочный бой
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Комментариев (4)
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vweasswerq    24.07.2020, 02:37
Оценка:  -21
vweasswerq
Бигмир,что за зрада?Ведь Рой Джонс Младший-гражданин России.А у нас с ней уже седьмой год идёт"вийня".За транзит российского газа по территории нашей"независимой" страны. :-)
Виктор    24.07.2020, 01:11
Оценка:  -1
Виктор
Какая разница как разводить на деньги - пипл хавает
vladimir30kh    23.07.2020, 23:19
Оценка:  +3
vladimir30kh
Поветкин гордиться будет и внукам расскажет что "общался" с легендами бокса
русский  (аноним)  23.07.2020, 21:02
Оценка:  +1
русский
Там еще будет третий парень, ему важен опыт общения с такими красавчиками. Наш Поветкин отсосет члены. Батюшка сказал, что греха не будет, пускай Саша поддержит дружбу между народами.
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