Возвращение: Майк Тайсон проведет бой с экс-чемпионом мира в четырех весовых категориях

Поединок состоится 12 сентября.

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон вернется на ринг.

Легендарный боксер проведет поединок против бывшего владельца поясов в четырех весовых категориях Роя Джонса-младшего.

“Я очень рад, что бой между мной и Тайсоном все-таки состоится. Я всегда был готов и в этот раз тоже буду готов. Я хочу, чтобы все фанаты посмотрели этот поединок и поддержали меня. Это будет эпично“, - заявил Рой Джонс-младший в Instagram.

Отметим, что бой пройдет 12 сентября в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что поединок состоится в формате восьми раундов.