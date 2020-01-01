"Это будет крутой поединок": Редкач сообщил, с кем может провести бой
Украинец вернется на ринг в ноябре-декабре.
Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сообщил, что может провести поединок против бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Шона Портера (30-3-1, 17 КО).
“Моя цель - оставаться в отличной форме. Делать прокачку своего тела, организма. У меня новый тренер - Джек Мозли. Вместе с ним мы готовимся, не зависимо от того, с кем будем драться.
К концу года, возможно, получу бой против Шона Портера. Это для меня сейчас очень важный бой. Это крутой поединок для нас обоих.
Когда я собираюсь вернуться на ринг? В ноябре-декабре. Это хорошее время для возвращения“, - заявил украинец в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.
Напомним, что Редкач бросил вызов Шону Портеру.
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