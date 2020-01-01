Переключиться на мобильную версию

"Это будет крутой поединок": Редкач сообщил, с кем может провести бой

Комментариев: 0
Украинец вернется на ринг в ноябре-декабре.
Иван Редкач
Иван Редкач
instagram.com/ivan_redkach_11/

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сообщил, что может провести поединок против бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Шона Портера (30-3-1, 17 КО).

“Моя цель - оставаться в отличной форме. Делать прокачку своего тела, организма. У меня новый тренер - Джек Мозли. Вместе с ним мы готовимся, не зависимо от того, с кем будем драться.

К концу года, возможно, получу бой против Шона Портера. Это для меня сейчас очень важный бой. Это крутой поединок для нас обоих.

Когда я собираюсь вернуться на ринг? В ноябре-декабре. Это хорошее время для возвращения“, - заявил украинец в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Напомним, что Редкач бросил вызов Шону Портеру.

Поделись:
Теги: Иван Редкач, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь