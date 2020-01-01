"Это будет крутой поединок": Редкач сообщил, с кем может провести бой

Украинец вернется на ринг в ноябре-декабре.

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) сообщил, что может провести поединок против бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Шона Портера (30-3-1, 17 КО).

“Моя цель - оставаться в отличной форме. Делать прокачку своего тела, организма. У меня новый тренер - Джек Мозли. Вместе с ним мы готовимся, не зависимо от того, с кем будем драться.

К концу года, возможно, получу бой против Шона Портера. Это для меня сейчас очень важный бой. Это крутой поединок для нас обоих.

Когда я собираюсь вернуться на ринг? В ноябре-декабре. Это хорошее время для возвращения“, - заявил украинец в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Напомним, что Редкач бросил вызов Шону Портеру.