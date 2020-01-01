Майк Тайсон: Я любил запугивать своих соперников

Боксер пугал оппонентов.

Легендарный боксер Майк Тайсон признался, что любил запугивать своих соперников перед боями.

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“Мне не нравится причинять людям боль. Мне нравится создавать ощущение, будто это приносит мне удовольствие. Благодаря этому ощущению мои соперники становились запуганными еще до выхода на ринг.

Некоторые из моих предыдущих выходок могли заставить Льюиса подумать, что я готов съесть его детей. Но если быть честным, то сам я не был запуган. Страх мешает мне действовать. Мне плевать, насколько ты большой. Если ты меня ударил, я отвечу тебе тем же“, - приводит слова боксера talksport.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон проведет необычный поединок.