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Стало известно, когда Фьюри может провести поединок против Уайта

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Диллиан претендует на чемпионский пояс.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Boxing Scene

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) может провести бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) в марте 2021 года.

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“Я обязательно постараюсь сделать бой Фьюри - Уайт. Это будет большой поединок. Мы ничего не слышали от Деонтея Уайлдера. Но мы понимаем его позицию. Тайсон Фьюри должен провести с ним третий бой. Это будет тяжелая встреча для двоих.

Состоится ли третий бой в ноябре или декабре? Поединок Диллиана Уайта за пояс WBC должен пройти до февраля 2021 года, надеемся, что так оно и будет.

Если бой Фьюри - Уайлдер пройдет в начале декабря, и мы заключим сделку о бое в марте, тогда да, мы примем это“, - заявил Хирн в интервью IFL TV.

Напомним, что Фьюри и Джошуа случайно встретились на отдыхе в Испании.

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Теги: Эдди Хирн, бокс, Тайсон Фьюри, Диллиан Уайт
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Комментариев (1)
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tigerman76    20.07.2020, 16:09
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tigerman76
Фьюри надерёт задницу и Уайлдеру и Уайту
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