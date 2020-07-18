"Дерек, догоняй": Усик иронично обратился к Чисоре

Украинец вышел на пробежку по берегу моря.

Украинский супертяж Александр Усик продолжает активно тренироваться в преддверии поединка против Дерека Чисора.

Спортсмен вышел на пробежку на побережье Черного моря. Боксер находится в отеле чемпиона WBO, WBA и WBC в легком весе Василия Ломаченко в Затоке.

Во время пробежки Усик иронично обратился к британцу:“Дерек, где ты? Дерек, я бегаю“.

“Дерек, догоняй“, - написал под видео Александр.

Ранее Усик анонсировал дебютный вечер бокса своей промоутерской компании.