"Дерек, догоняй": Усик иронично обратился к Чисоре
Украинец вышел на пробежку по берегу моря.
Украинский супертяж Александр Усик продолжает активно тренироваться в преддверии поединка против Дерека Чисора.
Спортсмен вышел на пробежку на побережье Черного моря. Боксер находится в отеле чемпиона WBO, WBA и WBC в легком весе Василия Ломаченко в Затоке.
Во время пробежки Усик иронично обратился к британцу:“Дерек, где ты? Дерек, я бегаю“.
“Дерек, догоняй“, - написал под видео Александр.
Ранее Усик анонсировал дебютный вечер бокса своей промоутерской компании.
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ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы
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АМИНЬ!