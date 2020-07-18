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"Дерек, догоняй": Усик иронично обратился к Чисоре

Комментариев: 4
Украинец вышел на пробежку по берегу моря.
Александр Усик и Дерек Чисора
Александр Усик и Дерек Чисора
Getty Images

Украинский супертяж Александр Усик продолжает активно тренироваться в преддверии поединка против Дерека Чисора.

Спортсмен вышел на пробежку на побережье Черного моря. Боксер находится в отеле чемпиона WBO, WBA и WBC в легком весе Василия Ломаченко в Затоке.

Во время пробежки Усик иронично обратился к британцу:“Дерек, где ты? Дерек, я бегаю“.

“Дерек, догоняй“, - написал под видео Александр.

Ранее Усик анонсировал дебютный вечер бокса своей промоутерской компании.

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Теги: Александр Усик, бокс
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  19.07.2020, 13:05
Оценка:  0
гость
Два боксёра это сила...
гость  (аноним)  19.07.2020, 12:57
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 19.07.2020, 12:48

Белогорское и Тайганское водохранилища, видимо, накрылись пи...дой!
Придется кацапам осваивать технологию добычи воды из камней (которые с неба)
гость  (аноним)  19.07.2020, 12:48
Оценка:  0
гость
КАЦАПЫ, ЗАЧЕМ ВЫ, САМИ СЕБЕ, ПЕРЕКРЫЛИ ВОДУ В КРЫМ?
И ЗАЧЕМ ВЫ, САМИ СЕБЕ, ОТРЕЗАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, КОТОРОЕ УКРАИНА ВАМ ПОСТАВЛЯЛА?
ТОЛЬКО НЕ НАДО ПИ..ДЕТЬ, ЧТО ЭТО ВСЕ СДЕЛАЛА УКРАИНА!

ГЫ-ГЫ-ГЫ-ГЫ-Ы-Ы-Ы-Ы-Ы
гость  (аноним)  19.07.2020, 12:46
Оценка:  0
гость
УСИК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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