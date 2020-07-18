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Фьюри и Джошуа случайно встретились на отдыхе в Испании

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В 2021 году боксеры проведут между собой два поединка.
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и обладатель титула WBC в этом же дивизионе Тайсон Фьюри случайно столкнулись на улице курортного города в Испании.

Оба боксера отправились на отдых в испанскую Марбелью, где и встретились. Джошуа на своей страничке в Instagram опубликовал фото, где он стоит около машины, за рулем которой находится Фьюри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sweeeeeeeeeeeet Caroline!! Ohhhh ohhh ohhhhh 👊🏾💥

Публикация от Anthony Joshua (@anthonyjoshua)

Отметим, что в 2021 году Джошуа и Фьюри проведут между собой два поединка. Спортсмены уже подписали контракт на эти бои.

Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал, где могут состояться поединки между Джошуа и Фьюри.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, отпуск
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