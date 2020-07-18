Фьюри и Джошуа случайно встретились на отдыхе в Испании
В 2021 году боксеры проведут между собой два поединка.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа и обладатель титула WBC в этом же дивизионе Тайсон Фьюри случайно столкнулись на улице курортного города в Испании.
Оба боксера отправились на отдых в испанскую Марбелью, где и встретились. Джошуа на своей страничке в Instagram опубликовал фото, где он стоит около машины, за рулем которой находится Фьюри.
Отметим, что в 2021 году Джошуа и Фьюри проведут между собой два поединка. Спортсмены уже подписали контракт на эти бои.
Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал, где могут состояться поединки между Джошуа и Фьюри.
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