Переключиться на мобильную версию

Деревянченко прокомментировал слухи о переговорах с Альваресом

Комментариев: 0
Чемпиона мира заинтересован в поединке против украинца.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко заявил, что команда чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса не делала ему предложений о бое.

Читай также: Деревянченко назвал желаемого соперника

“Канело говорил, что очень заинтересован в этом поединке. Но его команда не делала мне никаких предложений. Были одни только разговоры“, - цитирует Деревянченко BoxingInsider.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко может провести бой за чемпионский пояс WBC.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Сауль Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь