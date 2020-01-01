Деревянченко прокомментировал слухи о переговорах с Альваресом

Чемпиона мира заинтересован в поединке против украинца.

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко заявил, что команда чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса не делала ему предложений о бое.

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“Канело говорил, что очень заинтересован в этом поединке. Но его команда не делала мне никаких предложений. Были одни только разговоры“, - цитирует Деревянченко BoxingInsider.

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко может провести бой за чемпионский пояс WBC.