Деревянченко прокомментировал слухи о переговорах с Альваресом
Чемпиона мира заинтересован в поединке против украинца.
Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко заявил, что команда чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса не делала ему предложений о бое.
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“Канело говорил, что очень заинтересован в этом поединке. Но его команда не делала мне никаких предложений. Были одни только разговоры“, - цитирует Деревянченко BoxingInsider.
Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко может провести бой за чемпионский пояс WBC.
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