Переключиться на мобильную версию

"Дружба не имеет значения": Кроуфорд выразил готовность драться с Портером

Комментариев: 0
Друзья могут встретиться в ринге.
Теренс Кроуфорд и Шон Портер
Теренс Кроуфорд и Шон Портер
Boxing Scene

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) заявил, что готов провести поединок против Шона Портера (30-3-1, 17 КО).

Боксер считает, что их дружба не имеет значения в боксе.

“Это будет отличный бой, и если Шон этого хочет, то мы могли бы все обсудить и организовать этот поединок. Я никогда не отклонял предложений и никого не избегал. Я намерен только продолжать. Я всегда за то, чтобы заполучить другие титулы и стать абсолютным чемпионом.

Мы с Шоном хорошие друзья и до поражения Эрролу Спенсу он никогда не говорил о возможности объединить титулы в бою со мной. Но дружба не имеет значения, ведь мы все должны боксировать друг с другом. Я со всеми хочу боксировать“, - приводит слова Кроуфорда BoxingScene со ссылкой на ESPN.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон проведет необычный поединок.

Поделись:
Теги: Теренс Кроуфорд, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь