"Дружба не имеет значения": Кроуфорд выразил готовность драться с Портером

Друзья могут встретиться в ринге.

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) заявил, что готов провести поединок против Шона Портера (30-3-1, 17 КО).

Боксер считает, что их дружба не имеет значения в боксе.

“Это будет отличный бой, и если Шон этого хочет, то мы могли бы все обсудить и организовать этот поединок. Я никогда не отклонял предложений и никого не избегал. Я намерен только продолжать. Я всегда за то, чтобы заполучить другие титулы и стать абсолютным чемпионом.

Мы с Шоном хорошие друзья и до поражения Эрролу Спенсу он никогда не говорил о возможности объединить титулы в бою со мной. Но дружба не имеет значения, ведь мы все должны боксировать друг с другом. Я со всеми хочу боксировать“, - приводит слова Кроуфорда BoxingScene со ссылкой на ESPN.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон проведет необычный поединок.