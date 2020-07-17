Отец Лопеса: Ломаченко боится драться против Теофимо

Наставник уверен в победе своего сына.

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо-старший заявил, что обладатель титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василий Ломаченко боится выходить на ринг против его сына.

“Я прекрасно знаю, что Ломаченко не намерен боксировать с моим сыном. Он думает: “Моей карьере конец, этот парень меня побьет“. Он выйдет на бой, думая не о своей победе, а о том, как Теофимо его уничтожит. Я гарантирую, что Теофимо будет готов к бою на 100 процентов.

Кроме того, я тоже подготовлюсь к этой схватке. Теофимо уже 22 года, он растет, становится мужчиной. Раньше я все время генерировал хайп вокруг него, но сейчас будут разговаривать два монстра - я и мой сын“, - приводит слова отца PepTalkUK.

Ранее отец Лопеса назвал главное преимущество Теофимо.