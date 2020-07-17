Отец Лопеса назвал главное преимущество Теофимо в бою с Ломаченко

Американец сможет выиграть украинца еще до выхода на ринг.

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса Теофимо-старший назвал главное преимущество сына в поединке против обладателя титулов WBO и WBA и WBC Franchise Василием Ломаченко.

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“Я знаю, что Ломаченко разочаровывается, когда все идет не по его сценарию. Я уверен в том, что Теофимо сможет ментально сломать украинца еще до начала боя. Поймите, я даже не говорю о каких-то бойцовских моментах. Теофимо выиграет бой с Ломаченко еще до выхода в ринг.

Ломаченко будет иметь дело со мной и моей командой, я расскажу о нем всю правду. Он будет вынужден пройти через этот ад. Мы любим ломать соперников еще до начала боя“, - приводит слова отца PepTalkUK.

Ранее отец Лопеса заявил, что Теофимо станет первым, кто объединит все четыре пояса в одну ночь.