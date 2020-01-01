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Арум: Бой Джошуа - Пулев может пройти на корабле, в самолете или поезде, хоть на ракете

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По словам американца, его коллега Эдди Хирн застрял с вопросом о месте проведения поединка.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал об организации поединка своего клиента Кубрата Пулева против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

Несколькими днями ранее промоутер британца Эдди Хирн рассказал о различных необычных вариантах места проведения данного поединка, что не осталось без внимания Арума.

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"Наверное, Хирн просто не может перестать говорить. Бой Джошуа - Пулев может пройти на корабле, в самолете или даже в поезде. Хоть на ракете! Сейчас Хирн застрял с выбором места, но я понимаю его. Тяжело организовать такой поединок без зрителей.

Может, бой пройдет в Лондоне в Альберт-холле? И мы соберем там тысячи зрителей, организуем особенную еду и тому подобное. В конечном счете, я уверен, что Хирн все уладит. В самолете или в поезде - он никому не вредит, делая это", - рассказал Арум в интервью YouTube-каналу IFL TV.

Ранее сообщалось, что Александр Усик может провести поединок с победителем боя Джошуа - Пулев.

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Теги: Top Rank, бокс, Боб Арум, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев
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