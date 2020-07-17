Майк Тайсон VS белая акула: Легендарный боксер проведет необычный поединок
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет поединок против одного из самых опасных хищников в мире - белой акулы.
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Американец станет участником программы на канале Discovery под названием "Неделя акул". Об этом сообщила пресс-служба программы в Twitter. Схватка состоится 9 августа, однако никаких подробностей о том, как именно она будет проходить, неизвестно.
Who you got in @MikeTyson vs. Jaws?— Shark Week (@SharkWeek) July 15, 2020
The heavyweight champ joins #SharkWeek August 9 on @Discovery. pic.twitter.com/Ffq6IkRlY9
Отметим, что 54-летний Тайсон - бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. За свою профессиональную карьеру он провел 58 боев, в которых одержал 50 побед, 6 раз познал горечь поражения и дважды поединки завершились вничью.
Ранее сообщалось, что Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг.
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