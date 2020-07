Майк Тайсон VS белая акула: Легендарный боксер проведет необычный поединок

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет поединок против одного из самых опасных хищников в мире - белой акулы.

Американец станет участником программы на канале Discovery под названием "Неделя акул". Об этом сообщила пресс-служба программы в Twitter. Схватка состоится 9 августа, однако никаких подробностей о том, как именно она будет проходить, неизвестно.

