Майк Тайсон VS белая акула: Легендарный боксер проведет необычный поединок

Схватка 54-летнего боксера с опасным хищником.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет поединок против одного из самых опасных хищников в мире - белой акулы.

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Американец станет участником программы на канале Discovery под названием "Неделя акул". Об этом сообщила пресс-служба программы в Twitter. Схватка состоится 9 августа, однако никаких подробностей о том, как именно она будет проходить, неизвестно.

Отметим, что 54-летний Тайсон - бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. За свою профессиональную карьеру он провел 58 боев, в которых одержал 50 побед, 6 раз познал горечь поражения и дважды поединки завершились вничью.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг.