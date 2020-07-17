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Майк Тайсон VS белая акула: Легендарный боксер проведет необычный поединок

Комментариев: 3
Схватка 54-летнего боксера с опасным хищником.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон проведет поединок против одного из самых опасных хищников в мире - белой акулы.

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Американец станет участником программы на канале Discovery под названием "Неделя акул". Об этом сообщила пресс-служба программы в Twitter. Схватка состоится 9 августа, однако никаких подробностей о том, как именно она будет проходить, неизвестно.

Отметим, что 54-летний Тайсон - бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе. За свою профессиональную карьеру он провел 58 боев, в которых одержал 50 побед, 6 раз познал горечь поражения и дважды поединки завершились вничью.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон объявил о возвращении на ринг.

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Теги: бокс, Майк Тайсон
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  17.07.2020, 15:22
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гость
Спасибо нашим американским братьям за базу в Очакове!
За Джавелины! За 16 патрульных катеров Марк-6! И другие вкусняшки!!!
гость  (аноним)  17.07.2020, 15:19
Оценка:  0
гость
МАЙК, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  17.07.2020, 15:10
Оценка:  0
гость
Бабло заканчивается?
Занимается всякой куйней, клоун!
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