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Молодой американский боксер погиб в ДТП

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Непобежденному спортсмену было 24 года.
Трэвелл Мэзион
Трэвелл Мэзион
twitter.com/black_magic92

Американский боксер Трэвелл Мэзион погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Спортсмену было 24 года.

По информации ESPN, инцидент произошел неподалеку от города Остин (штат Техас, США). Автомобиль Мэзиона выехал на встречную полосу, задел одну из машин и врезался в другую.

Трэвелл погиб на месте, а 61-летний водитель машины, в которую он врезался, скончался в больнице. На данный момент полиция выясняет причины ДТП.

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Отметим, что Мэзион выступает на профессиональном уровне с 2013 года. За это время он пробел 17 поединков и во всех одержал победы (13 - нокаутом). В своем последнем поединке в январе 2020 года за 58 секунд одолел мексиканца Фернандо Кастанеду и завоевал вакантный титул WBC-NABF в первом полусреднем весе.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион Франции погиб в ДТП.

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Теги: бокс, ДТП, смерть, Дорожно-транспортное происшествие, трагедия
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