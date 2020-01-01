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Американский проспект нокаутировал соперника в первом раунде

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Джаред Андерсон одержал третью победу в этом году.
Джаред Андерсон
Джаред Андерсон
Getty Images

Американский проспект супертяжелого веса Джаред Андерсон (5-0, 5 KO) одержал победу над Эктором Пересом (7-3, 3 KO), нокаутировав его в первом раунде.

С первых же секунд Андерсон джебом разбивал защиту Переса, а в середине первого раунда провел затяжную успешную комбинацию, отправив Эктора на канвас.

Перес не сумел поднять на ноги вовремя и рефери остановил бой, присудив победу американскому проспекту.

Стоит отметить, что Андерсон одержал уже третью победу в этом году, а Перес потерпел первое досрочное поражение.

Ранее сообщалось, что украинец Александр Усик анонсировал дебютный вечер бокса своей промоутерской компании.

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Теги: бокс, нокаут
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