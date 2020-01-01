Отец Лопеса - Ломаченко: Только я могу позволить тебе сделать миллионы

Теофимо-старший считает, что место украинца должен занять его сын.

Теофимо-старший, отец обладателя титула IBF в легком весе Теофимо Лопеса, рассказал о беседе с чемпионом WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко.

“Это случилось после боя Теофимо с Ричардом Комми. Я подошел к его столику, он сидел там с Усиком, Арумом и другими. И вот, я стою перед ним и говорю: “Как ты?“ А он такой: “Нет, нет, нет“. Понимаете, он не хотел со мной говорить.

Тогда я подал ему руку и сказал: “Пожми мою руку. Я - единственный человек, который может позволить тебе сделать миллионы. Ты должен быть моим другом. Это будет твой самый прибыльный бой“. А в ответ он начал улыбаться. Я считаю, что старый кот должен уйти - молодой лев пришел на его место“, - рассказал Лопес-старший в интервью PepTalkUK.

Ранее сообщалось, что что бой Ломаченко - Лопес снова перенесли.