Переключиться на мобильную версию

Деревянченко назвал желаемого соперника

Комментариев: 0
Украинец готов боксировать с Альваресом.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ближайшее время может вернуться на ринг.

Читай также: Чарло: Деревянченко - жесткий парень, сейчас он первый номер в рейтинге

Вероятными соперниками спортсмена являются: Джермалл Чарло (30-0, 22 КО) и Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО). Деревянченко заявил, что боксировать с мексиканцем было бы проще, чем с Чарло.

“Я считаю, что с Канело было бы легче боксировать, чем с Чарло. Все дело в том, что у Альвареса почти такой же стиль, как у меня“, - приводит слова Деревянченко Boxing Insider.

Ранее тренер Деревянченко сообщил, с кем Сергей проведет поединок.

Поделись:
Теги: Сергей Деревянченко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь