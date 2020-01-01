Деревянченко назвал желаемого соперника

Украинец готов боксировать с Альваресом.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) в ближайшее время может вернуться на ринг.

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Вероятными соперниками спортсмена являются: Джермалл Чарло (30-0, 22 КО) и Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО). Деревянченко заявил, что боксировать с мексиканцем было бы проще, чем с Чарло.

“Я считаю, что с Канело было бы легче боксировать, чем с Чарло. Все дело в том, что у Альвареса почти такой же стиль, как у меня“, - приводит слова Деревянченко Boxing Insider.

Ранее тренер Деревянченко сообщил, с кем Сергей проведет поединок.