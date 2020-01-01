Отец Лопеса: Теофимо станет первым, кто объединит все четыре пояса в одну ночь

Боксер претендует также на пояс WBC.

Отец чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын должен получить все пояса, если удастся победить Василия Ломаченко.

“Главный в легком весе - Ломаченко. Мы не намерены понижать планку. Мы достанем Ломаченко и пойдем дальше. Когда мой сын побьет Ломаченко так, как мы собираемся это сделать, то станет лучшим в дивизионе. Он станет первым, кто объединит все четыре пояса в одну ночь.

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Не надо говорить о трех - мы заберем все четыре пояса. Мне сказали, что нам дадут пояс WBC, как только мы уложим Ломаченко. Я до конца не знаю, что они дадут сыну - франчайзинговый пояс, обычный или что-то еще - он заберет титул WBC. Все, что есть у Ломаченко сейчас, будет нашим после победы.

Я сказал Сулейману, что в его франчайзе нет никакого смысла. Если мы победим Ломаченко, а он останется их чемпионом, то это плохо будет выглядеть. Маурисио сказал мне, что я прав. Сейчас мы ведем переговоры. Мы хотим получить все пояса одновременно. Мы хотим поставить точку в этой игре. Для этого нам нужны все пояса.

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Два лучшие парня встретятся между собой. У Ломаченко есть пояса, которые хотим мы, а у нас тот, который хочет он. Это будет настоящий бой. Поединок, которого все так ждут“, - приводит слова отца PepTalkUK.

Отметим, что Ломаченко является франчайзинговым чемпионом WBC, а регулярным чемпионом является Дэвин Хэйни.

Ранее сообщалось, что бой Ломаченко - Лопес снова перенесли.