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Отец Лопеса: Боксерский мир увидит нового короля

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Теофимо уверен в своей победе над Ломаченко.
Теофимо Лопеc
Теофимо Лопеc
Getty Images

Отец и тренер чемпиона IBF в легком весе Теофимо Лопеса ( 15-0, 12 КО) поделился мнением о предстоящем поединке своего сына против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко (14-1, 10 КО)

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“Во время этой паузы Ломаченко точно не молодеет, но в целом пауза выгодна обоим боксерам.

Мы намерены устраивать бои, которые все хотят видеть. Мы хотим показать, что мой сын - лучший боксер в мире. Если люди этого не видят, то они слепые. У нас получится это доказать, как и всегда. Я предсказывал это еще два года назад. И вот сейчас мы к этому пришли.

Сбылось все, о чем я говорил. Сейчас мы ждем момента, когда боксерский мир увидит, что у него появился новый король“, - приводит слова отца PepTalkUK.

Ранее Хэйни высказался о поединке Ломаченко - Лопес.

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Теги: Теофимо Лопес, бокс
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